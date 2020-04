Lauri Luur: Hoidume kriitikast!

Tellijale

Oluline on mõista, et alla kolme kuu tagasi ei osanud keegi sellist olukorda ennustada. Jah, me võime rääkida, et juba eelmine aasta oli ette näha majanduse ­jahenemist (ei kasutaks sõnapaari “ränk majanduskriis”), kui osa ettevõtjaid kurtis tellimuste vähenemise üle, kuid need ei olnud tingitud koroonaviiruse levikust. Piirangud, mida ­riigid järjepanu kehtestavad, nullivad sisuliselt kõik mullused majanduse jahenemise tundemärgid. Valitseb uus olukord. Turg jaguneb ringi, piirid saavad hoopis uue tähenduse, riigid ja rahvad mõistavad paremini iseseisva hakkamasaamise tähtsust.