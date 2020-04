Kodurežiim ja kevad andsid hoo ehitusele ja paberimajandusele

Nii kodanikel, ehitusfirmadel kui arhitekti- ja projekteerimisbüroodel on kodurežiimil rohkem aega projekte lõpetada ja dokumentatsiooniga tegelda.

Ehitusega seotud pöördumised sagenevad igal kevadel, ent tavaliselt jaotuvad need pikema aja peale. Tänavu on eriolukorra tõttu nii kodanikel kui ehitusfirmadel, arhitekti- ja projekteerimisbüroodel kodus või kodukontoris parasjagu aega projekte lõpetada ja dokumentatsiooniga tegelda. Seetõttu on osa ametnikestki ülekoormatud.