“Ma seisan selle eest, mis on õige. Ja õige on sellest rääkida”

Tammeoksa eksabikaasa nõudis 2018. aasta suvel kohtusse esitatud hagi kaudu aastate jooksul Pärnu Postimehes ilmunud ja kolmes telekanalis eetrisse jõudnud kokku kaheksa loo eemaldamist. Samuti nõudis mees, et igas loos toodud teda puudutavate väidete ümberlükkamiseks kasutataks just hagiavalduses sõnastatud lauseid. Nagu näiteks: “Kinnitan, et Jari Ilonen ei ole olnud vaimselt ega füüsiliselt vägivaldne minu ega meie laste suhtes. /.../ Palun vabandust nende valede väidete esitamise eest!” Kinniste uste taga toimunud istungite ja tunnistajate kuulamise järel otsustas kohus jätta Iloneni hagi rahuldamata. Seega võib Tammeoks kui Eestis üks esimesi naisi, kes avalikkuse ees on julgenud lähisuhtevägivallast kõnelda, oma elust edaspidigi rääkida.