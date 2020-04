Pärnumaal lisandus ööpäevaga kaks nakatunut

Pärnumaal on tänase seisuga testitud 1989 inimest, positiivse proovi on andnud neist 70.

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 27 883 testi, nendest 1258 ehk viis protsenti on osutunud positiivseks.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul ei teatatud COVID-19 tõttu surnutest. Seni on Eestis koroonaviiruse pärast elu kaotanud 24 inimest.