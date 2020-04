Anu Jürisson: Distantsõpe annab fantaasiale tiivad

Tellijale

Kuidas komponeerida ja anda edasi rutiini, ­kevadet, punast värvi, varju või portreed, isiklikku argipäeva kodus nii, et see oleks enamat kui nii­sama üks tühi ja ilus pilt, räägiks mingit lugu või väljendaks sinu emotsiooni? Fantaasia sai tiivad. Justkui võluväel sündisid seeriad, millest annaks kokku panna näituse kas või linnagaleriisse.

Tantsukooli WAF Dance juht Meeli Pärna räägib, kui palju lusti valmistavad tema tantsupoistele interneti vahendusel toimuvad ühised treeningtunnid. ­Näha ekraanil otsepildis üksteist muusika taktis kargamas – igaüks oma elutoas – on ühtaegu naljakas, arendav ja lõõgastav. Kui pea läheb õppimisest paksuks, on just liikumist, elevust ja vaheldust ­pakkuvat tegevust laste päeva väga vaja.