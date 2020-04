Riik keelas sõiduõppe, A-kategooria õppesõitu saab siiski jätkata

Tellijale

Uue koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud eriolukord on loonud hulga piiranguid. Muu seas on suletud haridusasutused ja mindud võimalusel üle distantsõppele. Märtsi lõpus andis HTM range soovituse lõpetada õppesõidud autokoolideski. Kuigi paljud koolid järgisid seda soovitust, ei teinud seda siiski kõik. Teiste seas jätkasid sõidutundide andmisega OÜ Autosõit ja AS Aide Autokool.