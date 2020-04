Kuulo Kutsar: Mask – kas kanda või mitte kanda?

Tellijale

Me elame uue koroonaviiruse poolt põhjustatud epideemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud või kui üldse on antud loosungina kõlav soovitus – kandke maski! Paraku on nii maske omavatel kui maske mitte omavatel inimestel reeglina selgusetu, kas, kunas ja kuidas maski kanda, aga võib-olla pole seda üldse vaja kanda.