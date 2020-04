Reiu–Raeküla suusarada hakkavad ehitama kohalikud ettevõtjad

Pakkujad põhjendasid soodsat hinda asjaoludega, et Omatec ja ValiceCar on juba ehitanud samaväärse kunstlume tootmise süsteemi Jõulumäe tervisespordikeskusse. Sealt saadud kogemuste põhjal on nad välja töötanud säästlikud töövõtted. Samuti selgitasid ühispakkujad, et tegemist on Pärnumaa ettevõtetega, tänu sellele asub Reiu–Raeküla valgustatud kunstlumerada kui ehitusobjekt nende tehnikabaaside suhtes soodsas kohas ja puuduvad masinate ja töömeeste transpordi ja majutuse kulud.