Ent pedagoogis elab maailmaparandaja, ikka tahab ta kedagi aidata, suunata, õpetada ja toetada. Sellised inimesed otsivad lahendust, jätkamaks oma tööd. Ja nii mõnigi tehnikavõõras juhendaja võttis härjal sarvist, et muutunud oludes leida viis kasvandikega suhelda. Tantsuõpetajad filmivad elutoas videoid ja laevad need Youtube’i. Pilliõpetajad saadavad lastele noodid PDFidena. Fotograafiaõpetaja sõidab mööda linna, viimaks õpilastele kaamerad, et nad saaksid harjutada.