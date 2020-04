Andres Metsoja: USA, Hiina ja koduküla internet

Tellijale

Kätte jõuab kevad, puud ja põõsad lähevad lehte ja kõigi selle kauniga kaasneb paljudele elutähtsa teenuse, kiire internetiühenduse sisuline katkemine. Praegu puudutab see meid ilmselt valulisemalt kui varem. Kaugtöö, e-kool, e-kaubandus, info­vahetus on meile ülitähtis, et täita oma kohustusi ja rahuldada vajadusi.

Olles aastaid kiire interneti teemaga tegelnud, kipub vahetevahel tekkima käegalöömise tunne. Eriti siis, kui ikka ja jälle teenid kodanike pahameele ja tead, et see on õigustatud. Või­matu on igal aastal inimesi veenda, et peagi läheb paremaks, kuid paraku kipub paljude lootus kustuma.