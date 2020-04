Pärnumaal on eriolukorra reeglite rikkujatele tehtud viis ettekirjutust ja rahatrahv

Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul täidetakse Pärnumaal 2+2 reeglit üldjoontes hästi nii linnas kui maal. “Kuid oleme pidanud tegema omajagu selgitustööd, hoiatusi ja ettekirjutusi reeglite eiramise tõttu,” sedastas Kütt.

Eriolukorra ajal on politsei saanud umbes 150 teadet liikumispiirangute rikkumise kohta ja viimasel ajal annavad inimesed neist järjest agaramalt teada.

“Oleme täheldanud, et eelkõige tuleb reeglite sisu ja vajalikkust selgitada just noortele. Hea meel on selle üle, et enamasti piisab rikkumise korral vestlemisest ja inimesed saavad aru, et praegune kord kehtib põhjusega,” tõdes kohaliku politseijaoskonna juht. “Enim rikkumisi oleme tuvastanud tänavatel, spordiväljakutel ja terviseradadel.”

Soojemad ilmad toovad inimesed õue ja siis saab politsei rohkem teateid eraterritooriumil aega veetvatest suurematest seltskondadest. Siis tuleb korrakaitsjatel selgitada, miks selline käitumine kujutab endast ohtu. Möödunud nädalavahetusel oli ilm jahe ja vihmane ning eravaldusel koosviibimistega polnud probleeme.

“Pärnumaal oleme piirangute rikkumise tõttu teinud viis ettekirjutust ja kõik need jäid märtsi. Ettekirjutusi on meil tulnud teha nii 2+2 reegli rikkumise kui ka kodus püsimise kohustuse eiramise tõttu,” rääkis Kütt.

Korduvalt reeglit rikkunud inimesele on võimalik rakendada sunniraha, kuid seni pole seda olnud vaja teha. Küll on väärteoasjas kiirmenetlusega määratud üks rahatrahv, sest inimene ületas Eesti ja Läti piiri kohas, kus see kehtestatud piirikontrolli ajal ei ole lubatud.