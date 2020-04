Pärnu linnapea: Nakatunute arv kahjuks kasvab

Kahjuks ei ole maakonnas vähenenud nakatanute arv, vaid viimastel päevadel on COVID-19 positiivsete arv pigem kasvanud. Panen veel kord südamele, et inimesed järgiksid tänaval 2+2 reeglit ja kannaksid võimalusel isikukaitsevahendeid.

Jätkuvalt tuleks vältida iga päev üldse kodunt väljumist, selleks on vaid kaks kaalukat põhjust: tervena töölkäimine ja toidukaupluse külastamine toiduvaru täiendamise eesmärgil. Kolmas põhjus on värskes õhus viibimine, kuid palun tehke seda vaid siis, kui jalutada on võimalik kaasinimestega kokkupuudet vältides.

Palun ärge külastage vanavanemaid ega sõpru, sest soovimatu külakostina võite neile viia viiruse! Romek Kosenkranius

Kaupluses või ühissõidukis on tungivalt soovitav kanda ühekorrakindaid ja -kaitsemaske, samuti tuleb võimalikult tihti pesta käsi. Eriti tähtis on see ühistranspordis ja toidukauplustes seetõttu, et kahemeetrit distantsi hoida on tihti raskendatud.

Palun märgake neid, kes vajavad abi! Olgu nad siis vanainimesed, kellele võiks toidu koju viia, või need, kes on haigestunud ega tohiks avalikus ruumis olla. Abivajajatest tuleks teada anda piirkonna sotsiaalkonsultandile.

Palun ärge külastage vanavanemaid ega sõpru, sest soovimatu külakostina võite neile viia viiruse, mis annab märku alles mõne nädala pärast!

Ja palve lapsevanematele: on mõistetav, et eriolukord on kestnud pikalt ja lapsed ei ole saanud sõpradega kokku, kuid oluline on, et koolivaheajalgi püsiksid lapsed kodus ja suhtleksid sõpradega nutiseadmete kaudu.