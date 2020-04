Pärnu linna ja valdade lasteaedades käib eriolukorras mitu korda vähem lapsi kui tavapäraselt. Seepärast on lastehoiuasutused oma töö ümber korraldanud ja hulk töötajaid puhkusele läinud. See omakorda tähendab, et suvel on avatud rohkem valverühmi ja paljud lasteaiad ei sule suvel ajutiselt uksi nagu tavaliselt.