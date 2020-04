Foto Kihnu kaksikutest tõi pärnakale ERMi konkursi võidu

Tölp paistis silma erilise fotoga Kihnu kaksikutest: seitsmeaastastest Hebely ja Kene-Ly Leholast, kes elavad Kihnus Lemsi külas. Vihje, et saarel elavad kaksikud ja isegi kolmikud, sai Tölp Pärnu Postimehe ajakirjanikult Silvia Paluojalt, kes on kursis Kihnu inimeste ja uudistega.

Selgub, et Kihnus pildistatud piigad pole ainsad kaksikud, keda Tölp on jäädvustanud. Nimelt on foto osa suuremast projektist, mis käivitus mullu sügisel. “Olen fotograafiaga tegelnud aastaid ja enim huvitun inimeste pildistamisest. Mitmikute puhul intrigeerib mind looduse anomaalia: tavapäratus ja normaalsusest kõrvalekalle. Tahan teada, kes on need inimesed, keda loodus on pidanud vajalikuks duubeldada,” selgitas Tölp.