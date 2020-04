Pärnumaa spordiliidu tegevjuht: Ükski klubi pole teada andnud, et neil oleks tohutult keeruline

Tellijale

“Üritame välja nuputada, kuidas inimesi liikuma motiveerida ja milliseid kampaaniaid saaks korraldada, rikkumata eriolukorra reegleid ja tegemaks inimestele selgeks, et hommikust õhtuni kodus istuda ei ole tervislik,” lausus Pärnumaa spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal, kellele teeb muret peagi algav koolivaheaeg, mis võib kaasa tuua noorte kogunemisi. “Mõtleme, kas on mingit varianti, kuidas lapsi innustada perega koos tegutsema, et neid kampu nii palju ei oleks.”