Irina Talviste: Hoolime lastest. Päriselt

Tellijale

Pärnu linna kriisikomisjon on teinud ettepaneku vabastada lasteaia kohatasust 30. aprillini need vanemad, kelle lapsed ei käi kriisiajal lasteaias. Tallinn, Tartu ja mitu omavalitsust kogu Eestis on kaotanud kriisiolukorras kõikide lasteaialaste kohatasud, olenemata, kas nad olid lasteaias.