Korraldajad loodavad Pärnumaa suurima aialaada järele teha

“Kui olukord lubab, on meil tahe ja võimekus pidada laata kas mai teisel poolel või juuni alguses,” ütles üks taimelaada korraldajatest Piret Kukk. Ta viitas, et kauplejad on mõneti keerulises seisus: taimed on ette kasvatatud, iga-aastase laadaga on arvestatud. “Eelistame just seda aega, et suvelillede ja köögiviljataimede müüjad saaksid samuti enda kaupa müüa,” märkis ta.