Eriolukorra ajal on Pärnu haigla meedikud teinud üle 6900 kaugkonsultatsiooni

Tellijale

"Seni on meil terviseameti korraldus suunata kõik ressursid COVID-19 haigete teenindamisse ja plaaniline tegevus on ümber korraldatud," selgitas Pärnu haigla juht Urmas Sule, kelle jutu järgi tulevad töökorralduse muudatuse otsused kõrgemalt poolt antud juhiste alusel.

"Haigla on ehitatud seesmiselt kaheks ja sellest olukorrast väljatulek vajab eraldi skeemi, sest ega nakkusoht kao päeva või nädalaga," rääkis Sule. "Me tegeleme teoorias sellega, kuidas uue mudeli kohaselt patsientidele ravi kättesaadavaks teha, et valmis olla."