Sirje Niitra: Tähtis on elus püsida

Ühes pühapäevases Anu Välba saates toonitas president Toomas Hendrik Ilves videosilla vahendusel Ameerika Ühendriikidest, et praeguses olukorras pole niivõrd tähtis majanduse edasine käekäik kui see, et võimalikult palju Eesti inimesi ellu jääks. “Pole mõtet teha majandust, kui oled surnud. Praegu tuleb jõuliselt kesken­duda tervisele,” lausus ta.