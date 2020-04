Heini Soobik on kuldsete kätega mees, kes on ehitanud Lottemaa teemapargis atraktsioone ja meisterdanud hulgi muusikariistu. Tagatipuks on ta andekas muusik, vedades selliseid kooslusi nagu folkpunkbänd Legshaker ja August Urr.

Tellijale

Lapsest saati on Soobik armastanud meisterdada. Ta on kahe kuuga valmistanud 80 kannelt ja ehitanud peaaegu kõik Lottemaa atraktsioonid-leiutised. Nooruses, 1980ndatel, alustas ta punkmuusikaga ja 90ndatel läks üle folkmuusikale, enne kui lõpuks pani need kaks kokku esmalt Legshakeris ja nüüd August Urris, mis on üsna uus folkpunkbänd.