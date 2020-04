Tellijale

Eesti ja eestlased on pikalt elanud teadmisega, et laenu­raha eest elada pole õige. “Võlg on võõra oma,” sedastas juba vanarahvas. Võlgade pärast ­koha haamri alla minekuga ­ähvardati Paunvere rahva elust pajatavas kultusteoses.