Johanna Roos: Põnev loomise aeg

Need nukrad teadmised muudavad kodus istumise väljakannatamatuks, eriti loome- ja kultuuriinimestele, kellele käegakatsutav kultuur on harjumuslik, ülioluline ja tihti leiva­teenimise allikas. Kui nii palju tegevust ja kultuurseid ajaviiteid on ootamatult justkui seinte vahele müüritud, siis kas võib öelda, et eriolukord võrdub kultuurisurmaga?