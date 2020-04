Selgusid jahihooaja küttimisandmed, metskitsi lasti rekordarv

Tellijale

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja rääkis, et juba mitmendat aastat järjest on metskitsi kütitud üha rohkem. Möödunud hooajal lasti riigis ligemale 7000 isendit enam kui sellele eelnenud hooajal. Läinud jahihooajal kütiti 31 032 metskitse, mis teadaolevalt on läbi aegade suurim hooaja jooksul kütitud kitsede arv Eestis.