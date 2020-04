Taas saab esitada kokku- ja lahkumineku avaldusi

Pärast eriolukorra väljakuulutamist lõpetas teenistus uute avalduste vastuvõtmise, mis tähendab seda, et märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani sõlmiti ja lahutati Pärnu linnavalitsuses ainult need abielud, mille kohta oli avaldused sisse antud enne eriolukorra väljakuulutamist.

“Kuna nende perekonnaseisutoimingute sooritamiseks on vaja ametnikuga näost näkku kohtuda nii avalduse esitamise kui abielu registreerimise ja lahutamise ajal, tuleb nüansid ametnikuga enne kokku leppida,” täpsustas Jürissoo. Seetõttu tuleb nii abiellumise kui lahutamise sooviga kodanikel e-posti teel ühendust võtta teenistuse ametnikega, kellega lepitakse kokku täpne linnavalitsusse tuleku aeg.

Ühelgi paaril sel suvel abielu sõlmimata ei jää, küll tuleb arvestada, et praegu ei saa me võtta avaldusi vastu päris samasuguses tempos nagu tavaolukorras.

Kuna suvi läheneb ja paljud paarid soovivad abielluda just suvekuudel, kasvab abiellumishuviliste hulk kevaditi alati, nõnda on see tänavugi.