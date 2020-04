Leedu jänes üllatab mitmeti

Tellijale

Letu on nimelt üks paljudest halljänese rahvapärastest nimetustest. Halljänest on pikk-kõrva kõrval letuks ja Leedu jäneseks nimetatud põhjusel, et ta rändas meile lõunast, muu hulgas Leedust. Ta on üks meie kahest jäneseliigist.