Mis kinnisvaraturul juhtuma hakkab, on veel liiga vara öelda. Müügiportaalides on hinnad langenud või ei ole enam ostjale meeltmööda. See teadmine on pannud aktiivsemalt tegutsema investorid, kes seni on kurtnud, et hea hinnaga pakkumisi ei ole. Harv pole juhus, kui maaklerile saadetakse müügihinnast kuni 50 protsenti madalam pakkumine. Selline kalastamine aga tulemust ei too.