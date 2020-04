Lillepeenradki täituvad sel kevadel söögipoolisega

Tellijale

Kuuse aiandi üks omanikest Evi Kuusk ütles, et müük on kasvanud lausa hüppeliselt. Ostjaid käib palju nii aiandis kohapeal, kui tellib e-poest.

Eriti palju on juba ostetud seemnekartulit. “Hankija ütles, et kõikjal Eestis läheb oluliselt rohkem seda sellel aastal. Rahvas hakkab kartulit maha panema, täitsa mõistlik,” märkis Kuusk. Kuigi mõni populaarsem sort kipub juba otsa saama, ei tohiks päris puudust Kuuse arvates tulla. Seda samuti eri seemnete suhtes, sest sortiment on rikkalik. Küll ei pruugi saada eelistatud tootjalt või kindlat sorti.

Pärnu Maarahva poe müüja Tiina Rahuoja on tähele pannud, et palju leidub klientide seas algajaid potipõllumehi, kes varem pole aiapidamisega üldse kokku puutunud. “Minu rõõm on aga see, et sügisel on suurem protsent inimesi, kes saavad aru, kui raskesti tuleb köögivili meie lauale,” märkis ta.