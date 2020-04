Statistikaamet: Inimesed on taas liikvele läinud

Valitsuse kriisikomisjoni tellimusel analüüsib statistikaamet mobiilide asukohaandmete abil kogu Eesti elanike liikumiskäitumist alates veebruari keskpaigast. Analüüsist saab kriisikomisjon eriolukorra ajal ülevaate inimeste liikumisest ja see on üks näitajaid, mille alusel otsustada, kuidas piiranguid järk-järgult lõpetada.

Kõige uuemad andmed pärinevad esmaspäevast, 20. aprillist. Statistikaamet analüüsis märtsi ja aprilli esmaspäevade liikumisnäitajaid ning selgus, et aprillis on hakatud kogu Eestis selgelt rohkem liikuma. Näiteks 20. aprillil Tallinnas paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus vähenenud juba seitse protsenti võrreldes märtsi lõpuga.

Pärnumaa andmetega tutvudes näeb sarnast trendi. Nõnda oli 20. aprillil Pärnu linna elanike hulgas selgelt kõige rohkem liikumist alates eriolukorra kehtestamisest. Sama kehtib mõnegi valla kohta. Maakonniti on eriolukorra algusest alates jäänud liikumine siiski sarnaseks: ligikaudu 60 protsenti elanikest on paiksed ja liiguvad vähe.

Ülevaate inimeste liikumisharjumustest enne koroonaviiruse pandeemiat ja pandeemia ajal on teinud Google. Mobiiltelefonide asukohaandmetele toetuv analüüs näitab, et ajaveetmiskohtade – ostukeskused, kohvikud, muuseumid ja raamatukogud – külastatavus on Pärnu maakonnas langenud 59 protsenti, mis on natuke üle Eesti keskmise.