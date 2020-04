Kaia Oras: Tarbimispausil planeet Maa

Koroonaviiruse tõttu on tänavad, veeteed ja õhuruum muutunud liiklustühjaks ja õhusaastatus on seireandmete alusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud. Juba analüüsitakse müra kahanemist. Elukeskkonna kvaliteedi vaatenurgast on saastatuse vähenemine hea, kuid püsiva muutuse saavutamiseks läheb vaja siiski struktuurseid nihkeid.

Kuigi selle aasta rahvusvahelise Maa päeva teema on kliimameetmed, toovad korraldajadki esile kaks üleilmset kriisi, mida lahendada: koroonapandeemia ja kliimakatastroof. Kui esimest on võrreldud sprindiga, siis teist maratoniga.

ÜRO keskkonnaprogrammi seisukohtade põhjal on nii kliima- kui ka koroonakriis looduse sõnum inimkonnale. Me peame kaitsma kogu metsikut loodust, et tagada enda tervis ja heaolu planeedil Maa. Keskkonnaeksperdid rõhutavad, et loomadelt pärit haigustekitajate levik inimestele on meie enda tegevuse tagajärg. Nii muutuv kliima kui ka maakasutuse muutused toovad kaasa uued elutingimused, mis võivad viia elupaikade kadumiseni ja sunnivad loomi elama inimestele lähemal. Inimeste või kariloomade suhtlemine metsloomadega loob võimaluse potentsiaalsete haigustekitajate ülekandumiseks.

ÜRO keskkonnaprogrammi tegevdirektor Inger Andersen ütles märtsi lõpus usutluses, et prioriteet on praegu inimeste kaitse koroonaviiruse eest ja selle leviku tõkestamine. Kuid ta rõhutas, et pikas plaanis tuleb looduslike liikide elupaiku kaitsta. Kümnele miljardile läheneva rahvaarvuga inimkonnal on parem suunduda tulevikule vastu nii, et loodus on liitlane, mitte vaenlane.