Erilised semud: taks ja iguaan nohisesid samas pesas, enne kui uus roomaja majja toodi

Tellijale

Kaasa kulmukortsutuste kiuste ei suuda Kuningas ei öelda, kui erilised lemmikloomad vajavad päästmist. Tõsi, karjajuht Kuningas ei jäta kõiki tegelasi endale, vaid otsib enamikule uue kodu. Kuna see võtab aega, on kaheksa-aastane Ronja harjunud eluaset jagama põnevate lemmikutega.

Viieaastasel Eesti kasvatajalt võetud Ruudil ja niisama vanal Soomest narkomaani käest väärkohtlemisest päästetud Balil on silmad soojalambi ja auruti all teineteise kaisus mõnulemisest kinni vajunud. Iguaanipaar ei pane tähelegi, millal perenaine neile umbes kahe meetri kõrguse terraariumi ülakorrusele toidu nina alla lükkab. Märganud lõpuks maasikaid ja lambasalatit, asuvad mõlemad matsutama. Kuninga ütlust mööda ülbe Bali järab kahe suupoolega ja astub söögi sissegi, Ruudil on paremad lauakombed.