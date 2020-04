Pärnakas käis Lääne-Aafrikas muusikalisel ekspeditsioonil

Tellijale

Grand Popo vald koosneb nagu Pärnugi ligemale 60 külast, paarkümmend aastat on seal tegutsenud Soome-Aafrika kultuurikeskus Villa Karo. Eelkõige meie põhjanaabritele mõeldud keskus on aja jooksul suutnud ellu kutsuda sadu suuremaid ja väiksemaid projekte, milles on osalenud nii soomlased kui kohalikud.