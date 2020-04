Tellijale

Uut silda on tarvis, selle vajaduses ei kahtle keegi, seisma jääb see aastateks, aastateks on tagatud pärnakate tänugi. Seevastu riske, mis halval juhul võivad viia inimohvrite, paremal aga tugeva marutuuleni linna raha­kotis, valgest hobusest unistav koalitsioon ei näe.