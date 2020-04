Nädalast jäi kõlama: Optimiste üha rohkem

Kuigi terviseamet teatas sel nädalal, et kevadpuhastus ja soov koroonaviirus kodunt eemale peletada on toonud kaasa kemikaalide mõtlematu kasutamise ja mürgistusjuhtumid, läheb üldiselt elu eriolukorras Eestis järjest paremaks ja inimesed muutuvad optimistlikumaks, mida on ainult hea tõdeda.