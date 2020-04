Kolm õde rõõmustavad kodusistujaid veebikontserdiga

Kuna neidude ema on tuntud muusika- ja lauluõpetaja Margrit Kits, on nad pillimängu harjutanud juba nelja-viieaastasest alates. Peale selle laulavad mõlemad õed Toomas Volli juhendamisel.

Maast madalast on õed osalenud pereansamblis Pernu Läte ja teevad ise seadeid nelja neiu ansamblis Marbuus. Nende esitatavas muusikas on palju folgisugemeid, kuid nad on teinud ka ise lugusid, nii kuuleb veebikontserdil nende omaloomingutki.