Tellijale

Kahtlustuse järgi tellis haigla aastatel 2016–2018 korrektselt hangitud ehitustööde kõrval hulga väiksemaid ehitus-, remondi- ja hooldustöid ilma konkursita ühelt ja samalt ettevõttelt. Selle aasta algul lõpetati kriminaalasi oportuniteediga. See tähendab süüdistatava ja prokuröri kokkulepet, kui avalik huvi menetluse vastu puudub ja süü pole suur. Inimene ei pea sel juhul oma süüd tunnistama, kuid oportuniteet eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. Küll peab süüdistatav heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasuma kriminaalmenetluse kulud ja maksma kindla summa riigituludesse.