Kevaditi, kui lindudel-loomadel on või peagi tulevad pojad, kipuvad sagenema juhtumid, kui inimene märkab abituna näivat looma-lindu. Sellised kohtumised toimuvad ehk seetõttu, et loomapojad alustavad iseseisvat elu, olles siiski vanemate kaitse all.