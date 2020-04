Pärnus tinajääke välja petnud inglased tabati Prantsusmaal ja Taanis

Eelmise aasta 15. jaanuari hommikul kella üheksa paiku sõitis Pärnu ettevõtte territooriumile Ühendkuningriigi numbrimärgiga tumesinine sõiduk, millest väljus kolm neoonkollastes tööriietes ja kiivrit kandnud meest. Nad sisenesid tootmisruumidesse, kus väitsid seal olnud töölistele, et neil on firma juhtide luba metallijäätmed ära viia. Töölised näitasid metallijääkide tünnide täpse asukoha kätte ja inglise keelt kõnelnud mehed tassisid jäätmed kaubikusse.

Kui pisut hiljem selgus, et tegelikult ei ole keegi firma juhtidest mingit metallijäätmete äraviimise luba andnud, oli selge, et käinud olid vargad. Ettevõte andis juhtunust kella 13 paiku teada teisele suuremale Pärnu firmale, kus tootmises tekivad samasugused jäätmed, samuti teavitati politseid.

Hoiatus jäi aga hiljaks, sest neoonrõivais inglased suundusid juba kella 9.40 paiku linna teise otsa – firmasse, kus tekib samuti tinajääke.

Inglased olid üsna hästi kursis asutuse territooriumi ja hoone ruumiplaaniga. Nagu eelmises kohas suhtlesid nad sealgi töölistega ja teatasid, et tulid tinajääkide järele. Kuna sellisel viisil on varemgi tootmisjääke minema viidud, ei tekkinud töötajatel kahtlust, et tegemist on võõrastega, kellel tegelikult pole selleks luba. Vastupidi, töölised aitasid isegi jääke kaubikusse tassida.

Pärnu politseile laekus samal päeval info, et mitmest Pärnus firmast on varastatud tinajääke. Märgatud olid Ühendkuningriigi numbrimärkidega vanemat sinist kaubikut, sees kolm tööriietes ja kiivriga meest. Vähemalt kahest firmast õnnestus bussiga liikunud tegelastel jäätmed ära varastada ehk töötajatelt välja petta. Ühel juhul ei õnnestunud plaan üksnes seetõttu, et firmal polnud metallijääke, kuna nad olid need juba ise realiseerinud.

Kahest firmast kokku varastati 750 kilogrammi tinajäätmeid, mille väärtus on 6700 eurot. Vargused tundusid olevat läbi mõeldud ja süsteemsed. Ei ole just tavapärane, et inglise keelt kõnelevatele inimestele on täpselt teada Pärnu linnas tegutsevad firmad, kus tootmises tekib tinajäätmeid; samuti olid kurjategijad hästi kursis asutuste hoonete ruumipaigutusega. Tekkis kahtlus, et kurjategijatele andis infot keegi firma oma töötajate hulgast.

Eeluurimise käigus selguski, et üks inglastest on olnud kontaktis ja suhelnud telefoni teel Tallinnas elava inimesega, kes võis olla seotud metallikokkuostuga.

Bussist leiti väärtuslik kaup, mis esmapilgul küll vargust väärt kraamina ei paista. FOTO: Lääne Ringkonnaprokuratuur

Peagi ilmnes, et Pärnus kaks vargust toime pannud isikud olid päev varem metallijäätmeid välja petnud Tallinnaski. Kriminaalasjad ühendati ja uurimine jätkus Pärnus. Uurijad said teada, et pärast siin varguste toimepanemist suundus kaubik kolme inglasega Riiga, kus nad läksid Stockholmi laevale. Kuna selleks tuli end registreerida ja broneerida kajut, selgusid kurjategijate nimed. Nüüd koostas prokurör juba vahistamistaotlused, Euroopa uurimismääruse ja Euroopa vahistamismääruse, et anda kaubik ja varastatud tinajäägid üle Eestile.