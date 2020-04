Silvia Paluoja: Maskid jah, aga kindad?

Tellijale

Teises apteegis vastab letitöötaja kaitsekinnaste soovi kuuldes, et neil on vaid S-suurus. Raalin kuuldut küsiva pilguga, sest mul ei ole printsessikäed. Aga teenindaja on abivalmis ja lahkun M- ehk keskmises suuruses siniste kummikinnastega, kumbki paar eraldi ­kilekotis ja mõlemal hind 1,20 eurot. Kodus uurin pakendit, millel hoiatus: lateks võib põhjustada allergiat. Kaup on valmistatud Malaisias. Ja siis avastan toidupoes kärutades läbipaistvad vinüülkindad, kümme tükki pakis paari euro eest “one size” ehk mõõduta.