Tartu ülikooli Pärnu kolledži uuring: Mida arvab pärnakas oma kodulinnast?

Kuna Pärnu seostub eelkõige puhkamisega, on arusaadav, et kõige enam mainisid küsitletud suvepealinna külastamise motivaatorina randa. FOTO: Urmas Luik

Pärnu on populaarne turismisihtkoht nii välis- kui sisekülastajate hulgas, kuid pärnakaile on see armastatud kodupaik. Kohalikud elanikud kasutavad siin loodud ajaveetmis- ja turismiteenuseid, osalevad korraldatud üritustel, jagavad linnaruumi külalistega. Seejuures tuleb arvestada kohalike elanike arvamuse ja ettepanekutega Pärnu kui sihtkoha arendamisel.