Sindi kirimaletaja jõudis maailmas tähelepanuväärse saavutuseni

Kirimales iseõppijana 1960. aastal raadiosimultaanil Jüri Randviiru vastu alustanud Siigurile, kes sel alal on 2012. aastast rahvusvaheline suurmeister, oli see 32. Eesti meistrivõistlustelt võidetud medal. Kokku on tal 15 kulda, 12 hõbedat ja viis pronksi.