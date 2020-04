Laura Vadam: Ühelt ekraanilt teisele – artisti needus

Tellijale

USA rokkar Jack White ansamblist The White Stripes keelas oma kontsertidel telefonid. USA räppar Kendrik Lamar astus tema jälgedes, nõustudes, et ekraanimeri tapab atmosfääri (The Guardian, 2018). Sama teed on läinud Adele. Ideed pooldas meie seast lahkunud legendaarne Prince.

Muidugi oleks kaunis öelda, et muusikud teevad seda, mõeldes publiku heaolule. Jah, on artiste, kes üritavad traditsioonilise kontserdi formaati elus hoida: silma vaadata, end võluva atmosfääri loomisele pühendada, kontakti luua.

Ameerika helisalvestuse tööstuse ühingu (RIAA ehk Recording Industry Association of America) andmetel sai muusikatööstus mullu pea 80 protsenti oma tulust voogesitusest (näiteks Spotify). 2017. aastal teenis sealne tööstus 43 miljardit dollarit, kuid vaid 12 protsenti sellest jõudis muusikuni. Enim teenivad hoopis raadiojaamad ning plaadi- ja tehnoloogiafirmad. Nii on plaaditegemine jäänud tagaplaanile. Fakt on see: muusikud elavad tuuritamisest. Näiteks teenis Iiri bänd U2 2017. aastal 54,4 miljonit, millest pea 95 protsenti tuli just kontsertidest (Business Insider, 2018).