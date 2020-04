Festivalikorraldajad teevad vangerdusi

Tellijale

Kogu pere pargifestivali eestvedaja Kati Ruubel lausus, et neil oli kavas tähistada tänavu viiendat aastapäeva, ettevõtmise kontseptsioon on aga paljuski üles ehitatud käed-külge-tegevusele ja sealt käib läbi palju inimesi. “Seda ei ole võimalik korraldada väiksemale rahvahulgale nii, et saaksime täita turvalisuse nõudeid 2+2 reegli, maskide või kinnastega,” selgitas Ruubel. “Nii ­nagu oleme harjunud, me ­seda festivali teha ei saa. Ja teistsugustes tingimustes ei oleks see enam see üritus.”