Tänavune kuusekäbiuputus kattis siisikestele pidulaua

Ma teen ­tihti jõeäärsetel niitudel ja metsades luuret, otsin ja kuulan, sageli kaamerata. Hiljuti võtsin ette metsamaastikud, saamaks aimu, kes kevadistest saabujatest on end juba sisse seadnud. Kulgesin samblavaibal, ümberringi käbidest lookas aasta puud – kuused. Kõikuv temperatuur ja päikesesoojuse aina suurenev võim on käbisoomused avanema pannud. Seadsin end päevinäinud kuuse lamatüvele istuma ja kuulasin, kuidas kogu mets soomustest prõksus. Niisugust helimaastikku ei saa nautida igal aastal. See prõksumine äratas seni lepaurbadel kiikunud ja maas seemneid nokitsenud siisikesedki.