Sirje Niitra: Väärtustagem töötajaid rohkem kui kunagi varem

Meie põhivara on lojaalne meeskond! Panustame oma inimestesse ja väärtustame neid! Töötaja on kõige tähtsam! Selliseid ilusaid loosungeid olen kuulnud ettevõtete juhte intervjueerides alatasa. Praegune ülikeeruline olukord paneb aga vahel küsima, kui vettpidavad need väited on.