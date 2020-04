Video: vaadake, kuidas näevad Minecraftis välja Eliisabeti kirik, Tallinna värav ja teised Pärnu tuntud hooned

Pernova hariduskeskuse müügi- ja turundusjuht Katrin Puu märkis, et võistluse eesmärk oli sellise mängu kaudu tutvustada lastele Pärnu ajalugu ja linnaruumi. “Soovisime päeval üksinda kodus olevate noorte aega sisustada selliselt, et see pakuks neile uusi teadmisi ja paneks oskusi proovile,” rääkis Puu.