Pärnumaal lisandus ööpäevaga 16 nakatunut, suri kaks eakat

Eestis on kokku tehtud 52 741 esmast testi, nendest 1689 ehk 3,2 protsenti on näidanud SARS-CoV-2 viirusega nakatumist.

Pärnumaal on proove võetud 3427, neist positiivseks osutus kokku 116 ehk kolm protsenti.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist üheksa on juhitaval hingamisel.

Pärnu haiglas on koroona tõttu ravil 11 inimest, neist keegi ei ole intensiivravi osakonnas.

Haiglast on välja kirjutatud 249 patsienti, neist kümme viimasel ööpäeval. Pärnu haiglas tervenes üks koroonapatsient.

Üldse on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimelu, Pärnumaal on seetõttu surnud viis inimest.

Levikutempo aeglustub, enim on viirust Eestisse toodud Austriast

Terviseameti eilse ülevaade kohaselt on COVID-19 leviku tempo Eestis aeglustunud, 10 000 elaniku kohta on seni tuvastatud 12,4 positiivset juhtu.

Sissetoodud nakkusjuhtumeid on terviseameti epidemioloogiliste uuringute põhjal 118 ja need pärinevad 21 riigist: esikohal on Austria (34 juhtu), järgnevad Itaalia (23) ja Prantsusmaa (8).