Vallavanem Ingvar Saare selgitust mööda ei soovi keegi hävitada Kihnu kultuuri, vaid tegemist on struktuurimuudatusega. Kihnu rahvamajale jääb alles nimi, samuti on kavas jätkata nii ürituste kui huviringidega, ainult et senisest rohkem tahetakse anda võimalusi midagi korraldada mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele.