Võimalusi looduses rahvakogunemisi vältida leidub rohkesti

Alati on variant sõita autoga ühes perega avastama mõnda lapsepõlvest tuttavat metsarada. Kuid palju neidki on? Õige ruttu on kõik sellised kohad läbi käidud, meenutused meenutatud ja taas seistakse probleemi ees. Eestis leidub aga vähetuntud ja ­uudistamist väärivaid sihtkohtigi hulganisti. Nende avastamiseks on loodud abivahendeid.