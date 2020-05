Katrin Saare: Tähtsam väljajoonistunud kõhulihastest on tervis, positiivsus ja lähedased su ümber

Tellijale

Koos elukaaslase ja äri­­­part­neri Taaviga arendavad nad idu­ettevõtet Hopa Fit, jagavad kirge treeningute ja tervisliku eluviisi vastu ja saavad peagi lapsevanemateks. Siinkohal toob ta esile meditsiinisüsteemi ja ütleb, et ­koroonaviiruse kiuste on ta saanud kõik vajalikud arstivisiidid ära teha.

Oleme Katriniga juba mõnda aega tuttavad Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni ellu kutsutud edutiimi kaudu, mis on mõeldud oma ettevõtet arendada või kasvatada soovivatele naistele, ja kohtusime enne eriolukorda korra kuus.

Kuidas sinust treener sai?

Kuus-seitse aastat tagasi sattusin koolitusele, kus mu käest küsiti, mis oleks see üks töö, ­mida ma teeksin, kui ma sellega raha ei peaks teenima, sest raha oleks selletagi. Ainuke mõte, mis mul pähe tuli, oli treeneriamet. Seejärel läksingi treeneriks õppima. Nüüd on see minu hobi, kirg ja töö üheskoos.