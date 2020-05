Maakonna ametnike palgatabel: jätkuvalt teenisid enim õigusametnikud

Tellijale

Tutvunud ametnike mulluste sissetulekutega, on selge, et nagu igal aastal on endiselt kõige paremini tasustatud juristid. Möödunud aastal teenis ametnikest enim Pärnu maakohtu esimees ja kohtunik Rubo Kikerpill, talle järgnes Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtprokurör Kristine Tamm. Suurema osa ülejäänud piirkonna prokuröridest ja kohtunikest eemaldas toimetus tabelist ülevaatlikkuse huvides, paljud neist mahuksid aga maakonna suurima sissetulekuga ametnike esikahekümnesse.